Литва заморозила активы Фридмана и Усманова после скандального решения ЕС

Напомним, Украина и партнеры продолжают настаивать на усилении международных ограничений против страны-агрессорки.

В частности, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отмечал, что западные санкции должны "разрывать" экономику РФ, а Киев активно готовит новые меры против российских олигархов и блокирует доступ России к иностранным технологиям.

Кроме того, Сибига отмечал, что Россию нужно загнать в угол, чтобы были настоящие переговор, ведь Кремль пытается обходить ограничения и искать новые пути поддержки своей военной машины.