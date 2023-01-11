Литва про вступ України в НАТО: не можна викреслювати з порядку денного

Під час сьогоднішнього брифінгу з президентами України Володимиром Зеленським та Польщі Анджеєм Дудою Науседа сказав, що Литва багато робить для того, щоб Україна змогла скористатися принципом "відкритих дверей".

Він також повідомив, що у Львові президенти обговорили гарантії безпеки, які Україна могла б отримати на наступному саміті НАТО.

"Сьогодні війна триває, і територіальна цілісність України порушується. Спершу необхідно її відновити. Водночас членство України в НАТО не може бути викреслене з порядку денного. Ми маємо узгодити алгоритми та формули, які використовуватимемо, щоб рухатися далі в цьому аспекті", - наголосив Науседа.

Президент також висловив сподівання, що питання членства України в ЄС зможуть обговорити на рівні Євроради під час зустрічі 9—10 лютого.