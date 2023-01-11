Литва про вступ України в НАТО: не можна викреслювати з порядку денного

Сьогодні, 11 січня, під час візиту до Львова, президент Литви Ґітанас Науседа наголосив, що питання членства України в НАТО не можна викреслювати з порядку денного.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NV.
Під час сьогоднішнього брифінгу з президентами України Володимиром Зеленським та Польщі Анджеєм Дудою Науседа сказав, що Литва багато робить для того, щоб Україна змогла скористатися принципом "відкритих дверей".
Він також повідомив, що у Львові президенти обговорили гарантії безпеки, які Україна могла б отримати на наступному саміті НАТО.
"Сьогодні війна триває, і територіальна цілісність України порушується. Спершу необхідно її відновити. Водночас членство України в НАТО не може бути викреслене з порядку денного. Ми маємо узгодити алгоритми та формули, які використовуватимемо, щоб рухатися далі в цьому аспекті", - наголосив Науседа.
Президент також висловив сподівання, що питання членства України в ЄС зможуть обговорити на рівні Євроради під час зустрічі 9—10 лютого.
Нагадаємо, сьогодні, 11 січня, президент України Володимир Зеленський, президент Литви Гітанас Наусєда та президент Польщі Анджей Дуда підписали Спільну декларацію за результатами саміту,
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