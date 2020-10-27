Литва вручила Минску ноту протеста из-за БелАЭС

Министерство иностранных дел (МИД) Литвы отправило Беларуси ноту протеста из-за поспешного запуска БелАЭС. В Литве ее считают небезопасной.

Об этом сообщает Delfi.

Литва осуждает решение белорусских властей начать производство на электростанции, игнорируя требования Литвы и ЕС о безопасности.

"Литва категорически не согласна с таким поспешным запуском", - заявила советник президента Аста Скайсгерите.

Литовский оператор энергопередающей системы Litgrid получил информацию от белорусского оператора "Белэнерго" о том, что начать выработку электроэнергии на БелАЭС намечается с 1 до 10 ноября.

Напомним, жителям Литвы раздадут таблетки йода на случай аварии на Белорусской АЭС.

Отметим, запуск БелАЭС отложили на 2021 год.

Ранее сообщалось, что ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС планировался на 2020 год, второго - на 2021; а Литва просила Минск остановить запуск атомной станции и допустить на нее международных экспертов.