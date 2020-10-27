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Литва вручила Мінську ноту протесту через БелАЕС

Мінськ, Вівторок 27 жовтня 2020 14:39
Литва вручила Мінську ноту протесту через БелАЕС
Фото: БелАЕС (ostrovets by)
Автор: Анастасия Рокитна

Міністерство закордонних справ (МЗС) Литви відправило Білорусі ноту протесту через поспішний запуск БелАЕС. У Литві її вважають небезпечною.

Про це повідомляє Delfi.

Литва засуджує рішення білоруської влади почати виробництво на електростанції, ігноруючи вимоги Литви та ЄС про безпеку.

"Литва категорично не згодна з таким поспішним запуском", - заявила радник президента Аста Скайсгерите.

Литовська оператор енергопередавальної системи Litgrid отримав інформацію від білоруського оператора "Біленерго" про те, що почати вироблення електроенергії на БелАЕС намічається з 1 до 10 листопада.

Нагадаємо, жителям Литви роздадуть таблетки йоду на випадок аварії на Білоруській АЕС.

Зазначимо, запуск Белаес відклали на 2021 рік.

Раніше повідомлялося, що введення в експлуатацію першого енергоблоку Белаес планувалося на 2020 рік, другого - на 2021; а Литва просила Мінськ зупинити запуск атомної станції та допустити на неї міжнародних експертів.

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