Литва возобновила ж/д транзит подсанкционных российских грузов в Калининград

Литва с 22 июля возобновила остановленный с середины июня транзит подсанкционных товаров между Россией и Калининградом. Решение принято в соответствии с обнародованным Еврокомиссией руководством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

По данным издания, транзитом занимается принадлежащая "Литовским железным дорогам" (ЛЖД) компания грузоперевозок LTG Cargo.

Транзит будет осуществляться с соблюдением условий усиления контроля транзитных товаров, предусмотренных в руководстве Еврокомиссии.

Транзит товаров, запрещенных санкциями, будет разрешен только в том случае, если они необходимы, не считаются необычным потоком или моделью торговли и не обходят ограничения.

Согласно сообщению ЛЖД, объем грузоперевозок должен будет соответствовать среднему объему перевозок грузов по железной дороге за три года - с января 2019 года по конец декабря 2021 года. Средние значения будут рассчитаны для каждого кода товара отдельно, и заявки будут отклоняться, если их объем достигнет среднегодовых значений.

Перевозка указанных в руководстве предметов роскоши транзитом не будет возобновлена до отдельного разъяснения, отмечают "Литовские железные дороги".