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Литва возобновила ж/д транзит подсанкционных российских грузов в Калининград

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Литва, Суббота 23 июля 2022 10:18
Литва возобновила ж/д транзит подсанкционных российских грузов в Калининград Фото: Литва возобновила транзит в Калининград (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Литва с 22 июля возобновила остановленный с середины июня транзит подсанкционных товаров между Россией и Калининградом. Решение принято в соответствии с обнародованным Еврокомиссией руководством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

По данным издания, транзитом занимается принадлежащая "Литовским железным дорогам" (ЛЖД) компания грузоперевозок LTG Cargo.

Транзит будет осуществляться с соблюдением условий усиления контроля транзитных товаров, предусмотренных в руководстве Еврокомиссии.

Транзит товаров, запрещенных санкциями, будет разрешен только в том случае, если они необходимы, не считаются необычным потоком или моделью торговли и не обходят ограничения.

Согласно сообщению ЛЖД, объем грузоперевозок должен будет соответствовать среднему объему перевозок грузов по железной дороге за три года - с января 2019 года по конец декабря 2021 года. Средние значения будут рассчитаны для каждого кода товара отдельно, и заявки будут отклоняться, если их объем достигнет среднегодовых значений.

Перевозка указанных в руководстве предметов роскоши транзитом не будет возобновлена до отдельного разъяснения, отмечают "Литовские железные дороги".

Напомним, 13 июля Еврокомиссия выпустила руководство, разрешающее России перевозить подсанкционные товары в Калининградскую область и из нее через Литву только для нужд этого эксклава и только по железной дороге

Литва прекратила транзит некоторых российских товаров в Калининград после того, как в середине июня вступили в силу санкции Евросоюза из-за вторжения Москвы в Украину, и указала, что сделала это на основании предыдущего толкования санкций ЕС, запрещающего транзит.

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