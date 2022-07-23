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Литва відновила залізничний транзит підсанкційних російських вантажів до Калінінграда

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Литва, Субота 23 липня 2022 10:18
Литва відновила залізничний транзит підсанкційних російських вантажів до Калінінграда Фото: Литва відновила транзит в Калінінград (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Литва з 22 липня відновила зупинений з середини червня транзит підсанкційних товарів між Росією і Калінінградом. Рішення прийнято відповідно до оприлюдненого Єврокомісією керівництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Транзитом займається компанія вантажоперевезень LTG Cargo, що належить "Литовській залізниці".

Транзит здійснюватиметься з дотриманням умов посилення контролю транзитних товарів, передбачених у керівництві Єврокомісії.

Транзит товарів, заборонених санкціями, буде дозволений тільки в тому випадку, якщо вони необхідні, не вважаються незвичайним потоком або моделлю торгівлі і не обходять обмеження.

Згідно з повідомленням "Литовської залізниці", обсяг вантажоперевезень повинен буде відповідати середньому обсягу перевезень вантажів залізницею за три роки - з січня 2019 року по кінець грудня 2021 року. Середні значення будуть розраховані для кожного коду товару окремо, і заявки будуть відхилятися, якщо їх обсяг досягне середньорічних значень.

Перевезення зазначених у керівництві предметів розкоші транзитом не буде відновлено до окремого роз'яснення, зазначають "Литовська залізниця".

Нагадаємо, 13 липня Єврокомісія випустила керівництво, що дозволяє Росії перевозити підсанкційні товари в Калінінградську область і з неї через Литву тільки для потреб цього ексклаву і тільки залізницею

Литва припинила транзит деяких російських товарів в Калінінград після того, як в середині червня набули чинності санкції Євросоюзу через вторгнення Москви в Україну, і вказала, що зробила це на підставі попереднього тлумачення санкцій ЄС, що забороняє транзит.

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