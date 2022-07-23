Литва відновила залізничний транзит підсанкційних російських вантажів до Калінінграда
Литва з 22 липня відновила зупинений з середини червня транзит підсанкційних товарів між Росією і Калінінградом. Рішення прийнято відповідно до оприлюдненого Єврокомісією керівництва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Транзитом займається компанія вантажоперевезень LTG Cargo, що належить "Литовській залізниці".
Транзит здійснюватиметься з дотриманням умов посилення контролю транзитних товарів, передбачених у керівництві Єврокомісії.
Транзит товарів, заборонених санкціями, буде дозволений тільки в тому випадку, якщо вони необхідні, не вважаються незвичайним потоком або моделлю торгівлі і не обходять обмеження.
Згідно з повідомленням "Литовської залізниці", обсяг вантажоперевезень повинен буде відповідати середньому обсягу перевезень вантажів залізницею за три роки - з січня 2019 року по кінець грудня 2021 року. Середні значення будуть розраховані для кожного коду товару окремо, і заявки будуть відхилятися, якщо їх обсяг досягне середньорічних значень.
Перевезення зазначених у керівництві предметів розкоші транзитом не буде відновлено до окремого роз'яснення, зазначають "Литовська залізниця".
Нагадаємо, 13 липня Єврокомісія випустила керівництво, що дозволяє Росії перевозити підсанкційні товари в Калінінградську область і з неї через Литву тільки для потреб цього ексклаву і тільки залізницею
Литва припинила транзит деяких російських товарів в Калінінград після того, як в середині червня набули чинності санкції Євросоюзу через вторгнення Москви в Україну, і вказала, що зробила це на підставі попереднього тлумачення санкцій ЄС, що забороняє транзит.