Литва влітку проведе найбільші у своїй історії військові навчання

Мова йде про міжнародні навчання Baltic Operations 2024 (BALTOPS), які пройдуть у Литві з 4 по 21 червня.

міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас

Кащюнас

Військові навчання НАТО

У першій половині 2024 року у НАТО заплановано серію навчань під загальною кодовою назвою Steadfast Defender-24. Однією з країн, яка прийме військових, буде Польща.

Окрім цього з 4 по 15 березня на півночі Фінляндії, Швеції та Норвегії вже відбулися масштабні військові навчання країн НАТО під назвою Nordic Response 24, в яких взяли участь близько 20 тисяч військовослужбовців із 14 країн.

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