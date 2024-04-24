Литва влітку проведе найбільші у своїй історії військові навчання

Литовський уряд ухвалив спеціальну постанову, яка дозволить військовослужбовцям з інших країн взяти участь у масштабних навчаннях на території Литви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
Мова йде про міжнародні навчання Baltic Operations 2024 (BALTOPS), які пройдуть у Литві з 4 по 21 червня.
міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас
Кащюнас
У першій половині 2024 року у НАТО заплановано серію навчань під загальною кодовою назвою Steadfast Defender-24. Однією з країн, яка прийме військових, буде Польща.
Окрім цього з 4 по 15 березня на півночі Фінляндії, Швеції та Норвегії вже відбулися масштабні військові навчання країн НАТО під назвою Nordic Response 24, в яких взяли участь близько 20 тисяч військовослужбовців із 14 країн.
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