Литва летом проведет крупнейшие в своей истории военные учения

Речь идет о международных учениях Baltic Operations 2024 (BALTOPS), которые пройдут в Литве с 4 по 21 июня.

министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас

Кащюнас

Военные учения НАТО

В первой половине 2024 года в НАТО запланирована серия учений под общим кодовым названием Steadfast Defender-24. Одной из стран, которая примет военных, будет Польша.

Кроме того, с 4 по 15 марта на севере Финляндии, Швеции и Норвегии уже прошли масштабные военные учения стран НАТО под названием Nordic Response 24, в которых приняли участие около 20 тысяч военнослужащих из 14 стран.

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