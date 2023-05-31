Литва визнає українські водійські права без екзамену

Між Україною та Литвою набула чинності угода про взаємне визнання й обмін національних посвідчень водія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства внутрішніх справ України в Telegram.

Громадяни України, які переїхали до Литви, згідно з підписаною угодою, зможуть обміняти своє національне посвідчення водія на литовське без складання іспитів.

Водночас як громадяни Литви, що постійно проживають в Україні та мають литовське посвідчення водія, зможуть обміняти його на українське без додаткових іспитів.

Як зробити обмін

Для обміну слід подати:

документ про постійне місце проживання в країні;

оригінал посвідчення водія;

дійсну медичну довідку.

"Угода має на меті врегулювати питання взаємного визнання та обміну посвідчень водія громадян України та Литви, які переїжджають на постійне проживання в державу іншої сторони за спрощеною процедурою", - повідомив глава МВС України Ігор Клименко

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