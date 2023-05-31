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Литва визнає українські водійські права без екзамену

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Литва, Середа 31 травня 2023 16:24
Литва визнає українські водійські права без екзамену Фото: українське водійське посвідчення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Між Україною та Литвою набула чинності угода про взаємне визнання й обмін національних посвідчень водія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства внутрішніх справ України в Telegram.

Громадяни України, які переїхали до Литви, згідно з підписаною угодою, зможуть обміняти своє національне посвідчення водія на литовське без складання іспитів.

Водночас як громадяни Литви, що постійно проживають в Україні та мають литовське посвідчення водія, зможуть обміняти його на українське без додаткових іспитів.

Як зробити обмін

Для обміну слід подати:

  • документ про постійне місце проживання в країні;
  • оригінал посвідчення водія;
  • дійсну медичну довідку.

"Угода має на меті врегулювати питання взаємного визнання та обміну посвідчень водія громадян України та Литви, які переїжджають на постійне проживання в державу іншої сторони за спрощеною процедурою", - повідомив глава МВС України Ігор Клименко

Нагадаємо, ми повідомляли, як отримати міжнародні водійські права.

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