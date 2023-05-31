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Литва признает украинские водительские права без экзамена

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Литва, Среда 31 мая 2023 16:24
Литва признает украинские водительские права без экзамена Фото: украинское водительское удостоверение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Между Украиной и Литвой вступило в силу соглашение о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел в Telegram.

Граждане Украины, переехавшие в Литву, согласно подписанному соглашению, смогут обменять свое национальное водительское удостоверение на литовское без сдачи экзаменов.

В то же время, как граждане Литвы, постоянно проживающие в Украине и имеющие литовское водительское удостоверение, смогут обменять его на украинское без дополнительных экзаменов.

Как совершить обмен

Для обмена следует подать:

  • документ о постоянном месте жительства в стране;
  • оригинал водительского удостоверения;
  • действительную медицинскую справку.

"Соглашение призвано урегулировать вопросы взаимного признания и обмена удостоверений водителя граждан Украины и Литвы, которые переезжают на постоянное проживание в государство другой стороны по упрощенной процедуре", - сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

Напомним, мы сообщали, как получить международные водительские права.

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