Литва висилає із країни тимчасового повіреного у справах РФ. Москва обіцяє відповісти

Рішення Литви було прийняте у зв'язку з недавніми діями та заявами Рябоконя, які, як стверджує МЗС країни, несумісні зі статусом дипломата, і можуть бути розцінені як втручання у внутрішні справи держави перебування, і тому вважаються порушенням Віденської конвенції про дипвідносини.

Про які саме дії та заяви йдеться, не уточнюється.

Також представнику російського посольства було висловлено протест у зв'язку з оголошенням президентом РФ анексії чотирьох українських областей.

Рішення про висилку Рябоконя означає, що Росії доведеться призначити нового главу посольства у Литві.

У Москві тим часом відреагували на ситуацію та пригрозили "відповіддю".