Литва высылает из страны временного поверенного в делах РФ. Москва обещает ответить

В понедельник, 3 октября, МИД Литвы вручило временному поверенному в делах России Сергею Рябоконю ноту об объявлении его персоной нон грата. Он должен покинуть страну в течение пяти дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Литвы.
Решение Литвы было принято в связи с недавними действиями и заявлениями Рябоконя, которые, как утверждает МИД страны, несовместимы со статусом дипломата, и могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела государства пребывания, и поэтому считаются нарушением Венской конвенции о дипотношениях.
О каких именно действиях и заявлениях идет речь, не уточняется.
Также представителю российского посольства был выражен протест в связи с объявлением президентом РФ аннексии четырех украинских областей.
Решение о высылке Рябоконя означает, что России придется назначить нового главу посольства в Литве.
В Москве тем временем отреагировали на ситуацию и пригрозили "ответом".
Напомним, в апреле после зверств российских военных в украинской Буче Литва приняла решение выслать российского посла и понизить дипломатические отношения с РФ.
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