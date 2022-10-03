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Литва высылает из страны временного поверенного в делах РФ. Москва обещает ответить

Фото: Литва высылает из страны временного поверенного в делах РФ (urm.lt)
Автор: Руслан Гаращенко

В понедельник, 3 октября, МИД Литвы вручило временному поверенному в делах России Сергею Рябоконю ноту об объявлении его персоной нон грата. Он должен покинуть страну в течение пяти дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Литвы.

Решение Литвы было принято в связи с недавними действиями и заявлениями Рябоконя, которые, как утверждает МИД страны, несовместимы со статусом дипломата, и могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела государства пребывания, и поэтому считаются нарушением Венской конвенции о дипотношениях.

О каких именно действиях и заявлениях идет речь, не уточняется.

Также представителю российского посольства был выражен протест в связи с объявлением президентом РФ аннексии четырех украинских областей.

Решение о высылке Рябоконя означает, что России придется назначить нового главу посольства в Литве.

В Москве тем временем отреагировали на ситуацию и пригрозили "ответом".

Напомним, в апреле после зверств российских военных в украинской Буче Литва приняла решение выслать российского посла и понизить дипломатические отношения с РФ.

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