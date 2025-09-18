Литва викрила групу агентів РФ: координували вибухи посилок у Європі та підпал IKEA

Литва підозрює групу осіб у скоєнні щонайменш чотирьох терористичних актів, повʼязаних з відправкою вибухових пристроїв курʼєрськими компаніями "DPD" та "DHL".

Вони стались 20, 21 та 22 липня 2024 року. Четверта партія не спалахнула через технічну несправність, яка завадила детонації вибухового пристрою.

Розслідування встановило, що саморобні вибухово-запальні заряди високої потужності керувалися електронними таймерами, захованими в масажних подушках, а додаткові суміші легкозаймистих речовин були заховані в тюбиках від засобів гігієни та косметики. Вибухово-запальний ефект досягався за допомогою матеріалу, що використовується в промислових та військових цілях – терміту, який має надзвичайно високу температуру горіння.

Хто планував вибухи

Під час досудового розслідування було встановлено, що зазначені злочини були організовані, а їх виконання координувалося громадянами Російської Федерації, пов'язаними з військово-розвідувальними службами РФ, ідеться у повідомленні Прокуратури Литви.

Кілька з них також безпосередньо причетні до спроби терористичного акту 9 травня 2024 року у Вільнюсі, коли було підпалено магазин IKEA.

Прокуратура Литви назвала прізвища кількох із них. Це громадянин України Даніїл Громов, який також має російський паспорт на імʼя Ярослава Михайлова. Також це громадянин Литви та Росії Томас Довгань Стабачінскас. Ще одним підозрюваним є громадянин РФ Андрій Бабуров. Їх оголосили у міжнародний розшук. Всього слідство вважає, що група причетних до актів підриву вибухових пристроїв складає 15 осіб.

Було встановлено, що під час організації та підготовки до вчинення терористичних актів для виконання індивідуальних завдань також використовувалися інші громадяни Литви, Росії, Латвії, Естонії та України. Їх вербували через Telegram, пропонуючи винагороду та виплачуючи криптовалюту.