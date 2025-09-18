Литва разоблачила группу агентов РФ: координировали взрывы посылок в Европе и поджог IKEA

Прокуратура и Бюро криминальной полиции Литвы обнаружили группу лиц, которые планировали 4 теракта в разных европейских странах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Прокуратуру Литвы.
Литва подозревает группу лиц в совершении как минимум четырех террористических актов, связанных с отправкой взрывных устройств курьерскими компаниями "DPD" и "DHL".
Они произошли 20, 21 и 22 июля 2024 года. Четвертая партия не вспыхнула из-за технической неисправности, которая помешала детонации взрывного устройства.
Расследование установило, что самодельные взрывовоспламеняющиеся заряды высокой мощности управлялись электронными таймерами, спрятанными в массажных подушках, а дополнительные смеси легковоспламеняющихся веществ были спрятаны в тюбиках от средств гигиены и косметики. Взрывовозгорательный эффект достигался с помощью материала, используемого в промышленных и военных целях - термита, который имеет чрезвычайно высокую температуру горения.
В ходе досудебного расследования было установлено, что указанные преступления были организованы, а их выполнение координировалось гражданами Российской Федерации, связанными с военно-разведывательными службами РФ, говорится в сообщении Прокуратуры Литвы.
Несколько из них также непосредственно причастны к попытке террористического акта 9 мая 2024 года в Вильнюсе, когда был подожжен магазин IKEA.
Прокуратура Литвы назвала фамилии нескольких из них. Это гражданин Украины Даниил Громов, который также имеет российский паспорт на имя Ярослава Михайлова. Также это гражданин Литвы и России Томас Довгань Стабачинскас. Еще одним подозреваемым является гражданин РФ Андрей Бабуров. Их объявили в международный розыск. Всего следствие считает, что группа причастных к актам подрыва взрывных устройств составляет 15 человек.
Было установлено, что во время организации и подготовки к совершению террористических актов для выполнения индивидуальных заданий также использовались другие граждане Литвы, России, Латвии, Эстонии и Украины. Их вербовали через Telegram, предлагая вознаграждение и выплачивая криптовалюту.
Ранее прокуратура Литвы сообщала, что спецслужбы РФ причастны к поджогу склада IKEA в Вильнюсе. Для этого РФ завербовала двух украинцев. Литовские правоохранители рассматривают поджог склада IKEA как теракт. Они установили, что преступниками оказались двое украинцев, которым не исполнилось и 20 лет. При этом один из них - несовершеннолетний.
По информации правоохранителей, украинцы весной 2024 года во время тайной встречи в Варшаве согласились за 10 тысяч евро устроить поджоги и взрывы в торговых центрах Литвы и Латвии.
По мнению литовской прокуратуры, спецслужбы РФ "не случайно" захотели устроить пожар на складе IKEA - компания сделала значительный вклад в поддержку Украины от начала полномасштабной войны, а также ушла из России.
Стоит отметить, что, по мнению премьера Польши Дональда Туска, Россия наняла украинцев для совершения теракта в Вильнюсе, чтобы посеять раскол и ослабить поддержку Украины в обороне против российского вторжения.