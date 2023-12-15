Литва відремонтувала для України перші танки Leopard 2, які було пошкоджено на війні

Роботу відремонтованих танків було продемонстровано на полігоні в Гайжюнай литовської армії (у Йонавському районі).

"Литва послідовно підтримує боротьбу України за незалежність і не тільки спрямовує військову підтримку, а й допомагає ремонтувати танки Leopard, які вкрай необхідні на полі бою. Сьогодні ми можемо побачити, який вигляд має відремонтований і відроджений потужний танк, який незабаром буде повернуто Україні", - заявив міністр оборони Арвідас Анушаускас.

Однак скільки саме техніки було відремонтовано в Литві, не повідомляється. Відомо лише, що ремонтом танків займається компанія Little Defense Services (LDS). Це підприємство було створене в Литві 2022 року двома найбільшими виробниками військової техніки в Європі - німецькими компаніями Rheinmetall і Krauss-Maffei Wegmann.

Фото: Leopard 2 відремонтувала Литва для України (twitter.com/Lithuanian_MoD)

Його ціллю є обслуговування і ремонт бойових машин, що перебувають на озброєнні сил союзників НАТО, дислокованих у регіоні країн Балтійського моря. Також воно здатне обслуговувати бронемашини Boxer, PUMA, БРЕМ Bergepanzer, різні версії танків Leopard 2 та 155-мм самохідні гаубиці PzH2000.

Ремонтом Leopard компанія почала займатись у жовтні цього року. Крім Литви ремонтом українських танків Leopard займається Польща.

Постачання зброї Rheinmetall для України

Німецький концерн Rheinmetal бере участь у кількох проектах на підтримку України. До них входять постачання бойових машин піхоти Marder, боєприпасів різного калібру, польових госпіталів, військових вантажівок і найближчим часом розвідувальної системи LUNA Next Generation.

Також ця компанія є партнером у численних багатосторонніх угодах Ringtausch. Ця процедура, розроблена урядом Німеччини, призначена для підтримки України у співпраці з європейськими сусідами ФРН та партнерами НАТО.

У жовтні Україна та концерн Rheinmetal створили спільне підприємство. Спільне підприємство обслуговуватиме та ремонтуватиме техніку, поставлену Україні від союзників. На цьому підприємстві також проходитиме локалізація виробництва провідних зразків техніки Rheinmetall AG.

Leopard для України

Україна отримує танки Leopard від союзників у рамках військової допомоги для оборони від російського вторгнення.

Нещодавно в Україну прибули перші подаровані Данією, Німеччиною та Нідерландами десять танків Leopard 1.

Крім цього, Данія анонсувала передачу Україні ще 30 Leopard 1.

Докладніше про характеристики танка можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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