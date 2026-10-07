Литва відправляє армію до кордону з Калінінградською областю РФ: у чому причина

Литва залучає військових до охорони кордону з російською Калінінградською областю. Таке рішення ухвалили на тлі загострення безпекової ситуації в регіоні та сигналів про можливу мобілізацію в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Литви Мартінас Кателінас, рішення залучити армію ухвалили після нещодавнього інциденту на кордоні Латвії та Білорусі.

Міністр заявив, що литовська влада оцінює загальну ситуацію з безпекою в регіоні та враховує інформацію про можливе оголошення мобілізації в РФ.

"Після вчорашнього інциденту на кордоні Латвії, оцінивши загальну безпекову ситуацію в регіоні та сигнали про те, що Росія може оголосити мобілізацію, ми вживаємо додаткових превентивних заходів", – написав Кателінас у Facebook.

Він звернувся до міністра оборони Робертаса Каунаса з проханням залучити військовослужбовців Литовської армії для допомоги прикордонникам на кордоні з Калінінградською областю.

Міністр оборони погодився на це рішення. За його словами, литовські військові допомагатимуть посилювати охорону кордону протягом найближчих кількох тижнів. Наказ починає виконуватися негайно.

Каунас наголосив, що посилення охорони має превентивний характер. У Литві побоюються можливого збільшення потоку агресивно налаштованих іноземців через можливу мобілізацію в Російській Федерації.

Водночас Кателінас заявив, що наразі ситуація безпосередньо на литовському кордоні залишається спокійною. За його словами, рішення про залучення військових є саме запобіжним заходом.

Що сталося на кордоні Латвії

Причиною додаткових заходів безпеки став інцидент на латвійсько-білоруському кордоні. За даними латвійських Національних збройних сил, група щонайменше з 20 нелегальних мігрантів намагалася перетнути кордон. Їх супроводжували озброєні та замасковані люди.

За даними LRT, супроводжувачі погрожували латвійським військовим, а також активно підштовхували мігрантів у напрямку латвійської території.

Через кілька годин після цього невідомі в масках проникли на територію Латвії, пошкодили електричний розподільний щит і викрали камери відеоспостереження. До моменту прибуття прикордонного підрозділу вони вже повернулися на територію Білорусі.

У Литві побоюються, що подібні провокації можуть повторитися вже на її території. Влада країни заявляє, що готова реагувати на такі сценарії.

За даними прикордонної служби, за останню добу на литовсько-білоруському кордоні незаконних мігрантів не фіксували. Водночас латвійські прикордонники напередодні розвернули 21 мігранта.