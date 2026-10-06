Кремль побачив "ескалацію" у планах Литви щодо ядерної зброї

У Кремлі відреагували на плани Литви скасувати заборону на розміщення ядерної зброї та іноземних військових баз. У Росії заявили, що такі кроки нібито посилять напруженість у Європі, та пригрозили відповідними заходами.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитра Пєскова, повідомляє РБК-Україна з посиланням російську службу " Інтерфакс ".

Пєсков заявив, що Москва розцінюватиме можливе розміщення ядерної зброї в сусідній державі як крок до ескалації. Аналогічну оцінку в Кремлі дали можливому створенню в Литві постійної американської військової бази.

"Військова база - це частина військової інфраструктури. І якщо військова інфраструктура якоїсь, власне, провідної країни НАТО наближається до наших кордонів, то, звичайно ж, це не може сприйматися інакше, ніж крок у бік ескалації напруженості, так само як і розміщення на території сусідньої держави ядерної зброї", - заявив речник Кремля.

За словами речника Кремля, такі рішення нібито не сприятимуть стабільності та передбачуваності ситуації на європейському континенті.

"Це не сприятиме стабільності та передбачуваності ситуації на європейському континенті, а навпаки стане ще одним істотним етапом у нагнітанні напруженості", - заявив Пєсков.

Він також заявив, що Росія нібито буде змушена реагувати на можливі зміни.

"Що стосується Росії, то, звичайно ж, Росія буде змушена вживати всіх необхідних заходів для гарантованого забезпечення власної безпеки", - додав Пєсков.