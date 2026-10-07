Литва отправляет армию на границу с Калининградской областью РФ: в чем причина

Литва привлекает военных к охране границы с российской Калининградской областью. Такое решение было принято на фоне обострения ситуации безопасности в регионе и сигналов о возможной мобилизации в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Как сообщил министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас, решение привлечь армию было принято после недавнего инцидента на границе Латвии и Беларуси.

Министр заявил, что литовские власти оценивают общую ситуацию с безопасностью в регионе и учитывают информацию о возможном объявлении мобилизации в РФ.

"После вчерашнего инцидента на границе Латвии, оценив общую ситуацию в регионе и сигналы о том, что Россия может объявить мобилизацию, мы принимаем дополнительные превентивные меры", - написал Кателинас в Facebook.

Он обратился к министру обороны Робертасу Каунасу с просьбой привлечь военнослужащих Литовской армии для помощи пограничникам на границе с Калининградской областью.

Министр обороны согласился с этим решением. По его словам, литовские военные будут помогать усиливать охрану границы в ближайшие несколько недель. Приказ начинает выполняться немедленно.

Каунас подчеркнул, что усиление охраны носит превентивный характер. В Литве опасаются возможного увеличения потока агрессивно настроенных иностранцев из-за возможной мобилизации в Российской Федерации.

В то же время Кателинас заявил, что сейчас ситуация непосредственно на литовской границе остается спокойной. По его словам, решение о привлечении военных является именно мерой пресечения.

Что произошло на границе Латвии

Причиной дополнительных мер безопасности стал инцидент на латвийско-белорусской границе. По данным латвийских Национальных вооруженных сил, группа, по меньшей мере, из 20 нелегальных мигрантов пыталась пересечь границу. Их сопровождали вооруженные и замаскированные люди.

По данным LRT, сопровождающие угрожали латвийским военным, а также активно подталкивали мигрантов в направлении латвийской территории.

Через несколько часов неизвестные в масках проникли на территорию Латвии, повредили электрический распределительный щит и похитили камеры видеонаблюдения. К моменту прибытия пограничного подразделения они вернулись на территорию Беларуси.

В Литве опасаются, что подобные провокации могут повториться уже на ее территории. Власти страны заявляют, что готовы реагировать на такие сценарии.

По данным пограничной службы, за последние сутки на литовско-белорусской границе незаконных мигрантов не фиксировали. В то же время латвийские пограничники накануне развернули 21 мигранта.