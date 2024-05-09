Литва про відправлення військ в Україну: покаже Путіну, що не йому вирішувати, як допомагатиме Захід

"Наші війська навчали українців в Україні ще до війни, і ми робили це протягом багатьох років. Тож повернення до цієї традиції може бути цілком здійсненним. Це може стати першим кроком у рамках ініціативи президента Макрона", - заявив він.

За словами міністра, пропозиція навчати українців усередині їхньої власної країни була "більш практичною", ніж навчання на території країн-членів НАТО.

"Вам не потрібно перевозити їх по всьому світу. У вас є все, що їм потрібно, прямо тут. Може виявитися, що інструктори, розміщені в рамках коаліції для навчання українців в Україні, можуть бути захищені засобами ППО, а це, своєю чергою, має на увазі, що частину українського неба можуть захистити засоби ППО", - підкреслив Ландсбергіс.

За його словами, цей крок "покаже Путіну, що не йому вирішувати, як ми будемо допомагати Україні. Замість цього ми подивимося, що потрібно, і пристосуємося до ситуації, тому що ситуація не стає кращою".

Ландсбергіс сказав, що заяви про ініціативу президента Франції Еммануеля Макрона вже спрацювали, оскільки Кремль змінив свої розрахунки.