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Литва об отправке войск в Украину: покажет Путину, что не ему решать, как будет помогать Запад

Фото: глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Отправка иностранных войск в Украину показала бы российскому диктатору Владимиру Путину, что не ему решать, как Запад будет помогать Киеву.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Наши войска обучали украинцев в Украине еще до войны, и мы делали это на протяжении многих лет. Так что возвращение к этой традиции может быть вполне осуществимо. Это может стать первым шагом в рамках инициативы президента Макрона", - заявил он. 

По словам министра, предложение обучать украинцев внутри их собственной страны было "более практичным", чем обучение на территории стран-членов НАТО.

"Вам не нужно перевозить их по всему миру. У вас есть все, что им нужно, прямо здесь. Может оказаться, что инструкторы, размещенные в рамках коалиции для обучения украинцев на Украине, могут быть защищены средствами ПВО, а это, в свою очередь, подразумевает, что часть украинского неба может быть защищена средствами ПВО", - подчеркнул Ландсбергис. 

По его словам, этот шаг "покажет Путину, что не ему решать, как мы будем помогать Украине. Вместо этого мы посмотрим, что нужно, и приспособимся к ситуации, потому что ситуация не становится лучше".

Ландсбергис сказал, что заявления об инициативе президента Франции Эммануэля Макрона уже сработали, поскольку Кремль изменил свои расчеты.

Отправка войск в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает возможности отправки иностранных войск на помощь Украине. Это вызвало разногласия среди союзников Украины, которые опасаются, что это может спровоцировать прямую конфронтацию с Россией.

В то время Франция дала понять, что Париж не будет направлять войска непосредственно для участия в боевых действиях. Ряд стран НАТО выразили готовность рассмотреть такую возможность. Среди них Литва, Латвия, Эстония и Канада.

Премьер Литвы Ингрида Шимоните ранее заявляла, что Вильнюс будет готов направить войска в Украину только в том случае, если у нее будут соответствующие средства противовоздушной обороны.

При этом на днях Шимоните добавила, что Литва готова отправить своих солдат в Украину для обучения, однако Киев еще не просил об этом.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не будет направлять войска в Украину.

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