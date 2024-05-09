Литва об отправке войск в Украину: покажет Путину, что не ему решать, как будет помогать Запад

Отправка иностранных войск в Украину показала бы российскому диктатору Владимиру Путину, что не ему решать, как Запад будет помогать Киеву.
Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Наши войска обучали украинцев в Украине еще до войны, и мы делали это на протяжении многих лет. Так что возвращение к этой традиции может быть вполне осуществимо. Это может стать первым шагом в рамках инициативы президента Макрона", - заявил он.
По словам министра, предложение обучать украинцев внутри их собственной страны было "более практичным", чем обучение на территории стран-членов НАТО.
"Вам не нужно перевозить их по всему миру. У вас есть все, что им нужно, прямо здесь. Может оказаться, что инструкторы, размещенные в рамках коалиции для обучения украинцев на Украине, могут быть защищены средствами ПВО, а это, в свою очередь, подразумевает, что часть украинского неба может быть защищена средствами ПВО", - подчеркнул Ландсбергис.
По его словам, этот шаг "покажет Путину, что не ему решать, как мы будем помогать Украине. Вместо этого мы посмотрим, что нужно, и приспособимся к ситуации, потому что ситуация не становится лучше".
Ландсбергис сказал, что заявления об инициативе президента Франции Эммануэля Макрона уже сработали, поскольку Кремль изменил свои расчеты.
Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает возможности отправки иностранных войск на помощь Украине. Это вызвало разногласия среди союзников Украины, которые опасаются, что это может спровоцировать прямую конфронтацию с Россией.
В то время Франция дала понять, что Париж не будет направлять войска непосредственно для участия в боевых действиях. Ряд стран НАТО выразили готовность рассмотреть такую возможность. Среди них Литва, Латвия, Эстония и Канада.
Премьер Литвы Ингрида Шимоните ранее заявляла, что Вильнюс будет готов направить войска в Украину только в том случае, если у нее будут соответствующие средства противовоздушной обороны.
При этом на днях Шимоните добавила, что Литва готова отправить своих солдат в Украину для обучения, однако Киев еще не просил об этом.
В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не будет направлять войска в Украину.
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