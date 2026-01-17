Литва виділить Україні додаткову енергетичну допомогу

Шмигаль повідомив, що провів розмову з міністром енергетики Литви Жигімантасом Вайчюнасом. За час повномасштабного вторгнення Литва надала Україні великий обсяг допомоги - зокрема комплекти обладнання ТЕЦ та АЕС.

"Крім того, отримали від наших литовських друзів уже понад 2 тисячі сонячних панелей, різне обладнання та техніку. Литва внесла 5,7 млн євро у Фонд підтримки енергетики України", - додав міністр.

Шмигаль також розповів, що поінформував Вайчюнаса про ситуацію, яка склалася в українській енергетиці. Наразі в Україні немає жодної електростанції, яка б не постраждала від терактів Росії.

"Литва готує найближчими днями урядове рішення про виділення додаткової енергетичної допомоги. Зокрема, обладнання для генерації електроенергії для вирішення проблем у Києві та найбільш критичних регіонах", - запевнив Шмигаль.