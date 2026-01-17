Литва виділить Україні додаткову енергетичну допомогу

Литва готує нове урядове рішення для надання Україні допомоги в сфері енергетики. Надійде обладнання для вирішення проблем в регіонах, де найкритичніша ситуація зі світлом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра енергетики України Дениса Шмигаля.
Шмигаль повідомив, що провів розмову з міністром енергетики Литви Жигімантасом Вайчюнасом. За час повномасштабного вторгнення Литва надала Україні великий обсяг допомоги - зокрема комплекти обладнання ТЕЦ та АЕС.
"Крім того, отримали від наших литовських друзів уже понад 2 тисячі сонячних панелей, різне обладнання та техніку. Литва внесла 5,7 млн євро у Фонд підтримки енергетики України", - додав міністр.
Шмигаль також розповів, що поінформував Вайчюнаса про ситуацію, яка склалася в українській енергетиці. Наразі в Україні немає жодної електростанції, яка б не постраждала від терактів Росії.
"Литва готує найближчими днями урядове рішення про виділення додаткової енергетичної допомоги. Зокрема, обладнання для генерації електроенергії для вирішення проблем у Києві та найбільш критичних регіонах", - запевнив Шмигаль.
Тим часом російський терористичний режим розглядає варіанти удару по підстанціях атомних електростанцій, щоб змусити Україну підписати капітуляційні вимоги щодо закінчення війни. У планах Кремля - тотально залишити українців без світла і тепла, повідомили в ГУР МО.
Також президент Володимир Зеленський підтвердив, що українська розвідка має інформацію про підготовку нових ударів Росії по енергетиці та інфраструктурі України.
До цього ввечері 14 січня Зеленський повідомив, що через важкі наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі України планується ухвалити рішення запровадити надзвичайний стан в енергетиці.