Литва виділить понад 20 млн євро на школу-хаб та інші проєкти в Україні

Литва планує вкласти 21 мільйон євро на розвиток української освіти. Зокрема, у Житомирі побудують сучасну школу-хаб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра освіти і науки України Оксена Лісового у Facebook.
"Сьогодні укладено стратегічний меморандум з урядом Литви, який передбачає 21 млн євро цільових інвестицій для відновлення і розвитку української освіти", - розповів глава МОН.
За його словами, гроші планують розподілити таким чином:
За словами Лісового, така угода - результат підготовки, яку Україна провела разом із партнерами ще до конференції з відновлення, що відбувається нині в Римі.
Нагадаємо, раніше бельгійська інвестиційна компанія BIO Invest вирішила виділити 5 млн євро на розвиток українського малого та середнього бізнесу.
Відповідну угоду BIO Invest підпише з банком "Львів".
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