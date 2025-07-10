Литва виділить понад 20 млн євро на школу-хаб та інші проєкти в Україні

"Сьогодні укладено стратегічний меморандум з урядом Литви, який передбачає 21 млн євро цільових інвестицій для відновлення і розвитку української освіти", - розповів глава МОН.

За його словами, гроші планують розподілити таким чином:

17 млн євро - на будівництво сучасної школи-хабу в Житомирі, яка стане прикладом безпечного, інклюзивного та інноваційного простору для дітей;

3 млн євро - на облаштування сонячних енергетичних систем у школах, дитячих садочках семи областей, щоб зменшити залежність від традиційних джерел енергії та забезпечити автономність закладів освіти в кризових ситуаціях;

1 млн євро - на програми освітнього надолуження та STEAM-навчання в Одеській області.

За словами Лісового, така угода - результат підготовки, яку Україна провела разом із партнерами ще до конференції з відновлення, що відбувається нині в Римі.