Литва выделит более 20 млн евро на школу-хаб и другие проекты в Украине

Литва планирует вложить 21 миллион евро на развитие украинского образования. В частности, в Житомире построят современную школу-хаб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра образования и науки Украины Оксена Лисового в Facebook.
"Сегодня заключен стратегический меморандум с правительством Литвы, предусматривающий 21 млн евро целевых инвестиций для восстановления и развития украинского образования", - рассказал глава МОН.
По его словам, деньги планируют распределить следующим образом:
По словам Лисового, такое соглашение - результат подготовки, которую Украина провела вместе с партнерами еще до конференции по восстановлению, которая проходит сейчас в Риме.
Напомним, ранее бельгийская инвестиционная компания BIO Invest решила выделить 5 млн евро на развитие украинского малого и среднего бизнеса.
Соответствующее соглашение BIO Invest подпишет с банком "Львов".
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