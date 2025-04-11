Литва виділить 20 млн євро на закупівлю боєприпасів для України

"Влітку може бути дуже важко (на фронті в Україні - ред.), тому підтримку потрібно надавати не пізніше, а раніше. Литва має намір виділити додаткові 20 млн євро на закупівлю боєприпасів, оскільки це одне з того, що зараз найбільше потрібно Україні", - зазначила Шакалієне.

Видання нагадало, що у червні минулого року Рада захисту країни вирішила виділити на військову допомогу Україні не менше 0,25% ВВП на рік.

З початку війни Литва надала Україні військову допомогу на суму близько 800 млн євро. Загальний обсяг довгострокової допомоги Литви Україні перевищив 1,5 млрд євро.