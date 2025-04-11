Литва выделит 20 млн евро на закупку боеприпасов для Украины

"Летом может быть очень трудно (на фронте в Украине - ред.), поэтому поддержку нужно оказывать не позже, а раньше. Литва намерена выделить дополнительные 20 млн евро на закупку боеприпасов, поскольку это одно из того, что сейчас больше всего нужно Украине", - отметила Шакалиене.

Издание напомнило, что в июне прошлого года Совет защиты страны решил выделить на военную помощь Украине не менее 0,25% ВВП в год.

С начала войны Литва предоставила Украине военную помощь на сумму около 800 млн евро. Общий объем долгосрочной помощи Литвы Украине превысил 1,5 млрд евро.