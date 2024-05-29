Литва виділила для України 13,5 млн євро на закупівлю радарів

Він заявив, що уряд Литви виділяє 13,5 млн євро на закупівлю радарів для зміцнення системи оповіщення в Україні.

"І ми таким чином приєднуємося до коаліції з ППО, ініційованої Німеччиною", - наголосив він.

За словами Кащюнаса, Литва закупить для України чотири радари до кінця поточного року і продовжить закупівлю.

"Ціль цього року - чотири. Вони посилять оповіщення, візуальне попередження, а потім можливість знищення всіх повітряних об'єктів", - сказав міністр оборони.