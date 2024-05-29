Литва выделила для Украины 13,5 млн евро на закупку радаров

Литва решила присоединиться к коалиции противовоздушной обороны, созданной Германией. Страна закупит радары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Литвы Лауринаса Кащюнаса, которого цитирует Delfi.
Он заявил, что правительство Литвы выделяет 13,5 млн евро на закупку радаров для укрепления системы оповещения в Украине.
"И мы таким образом присоединяемся к коалиции по ПВО, инициированной Германией", - подчеркнул он.
По словам Кащюнаса, Литва закупит для Украины четыре радара до конца текущего года и продолжит закупку.
"Цель в этом году - четыре. Они усилят оповещение, визуальное предупреждение, а затем возможность уничтожения всех воздушных объектов", - сказал министр обороны.
Следует отметить, что Литва, а также Латвия и Эстония поддерживают Украину с первых дней полномасштабного вторжения России. Балтийские страны оказали финансовую, гуманитарную, военную помощь, приняли тысячи беженцев. Кроме того, они поддерживают санкции против России, путь Украины в ЕС и НАТО.
Литвы, в частности, предоставила Украина бронетранспортеры М577, средства противовоздушной обороны, боеприпасы, другую военную технику и амуницию.
Кроме того, Литва помогает Украине в восстановлении и ликвидации последствий захватнической войны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.