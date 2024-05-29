Литва выделила для Украины 13,5 млн евро на закупку радаров

Он заявил, что правительство Литвы выделяет 13,5 млн евро на закупку радаров для укрепления системы оповещения в Украине.

"И мы таким образом присоединяемся к коалиции по ПВО, инициированной Германией", - подчеркнул он.

По словам Кащюнаса, Литва закупит для Украины четыре радара до конца текущего года и продолжит закупку.

"Цель в этом году - четыре. Они усилят оповещение, визуальное предупреждение, а затем возможность уничтожения всех воздушных объектов", - сказал министр обороны.