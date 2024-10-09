Литва виділила ще 13 млн євро на відновлення України

Уряд Литви схвалив виділення додаткових 13 мільйонів євро Литовському фонду співробітництва з метою розвитку та гуманітарної допомоги. Ці кошти підуть на фінансування проєктів із відновлення України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу уряду Литви.
Міністр фінансів Гінтаре Скайсте наголосила, що Литва продовжує активно підтримувати Україну у сферах освіти, енергетики та інших важливих галузях. Вона також закликала міжнародних партнерів долучитися до цих зусиль, щоб зміцнити віру українців у безпечне та процвітаюче майбутнє.
Від початку війни 2022 року Литва вже спрямувала через Фонд 24 мільйони євро на проєкти відновлення України. Серед них - ремонт освітніх закладів у Бородянці та Ірпені, а також розробка нових ініціатив, як-от проєкт «Школа майбутнього» та програми реабілітації постраждалих від війни.
Загальна сума військової, фінансової та гуманітарної допомоги, наданої Литвою Україні з початку війни, сягнула майже 1,5 мільярда євро.
Країни Балтії - Литва, Латвія та Естонія - продовжують залишатися одними з найактивніших партнерів України, надаючи їй постійну військову підтримку і сприяючи інтеграції в ЄС і НАТО.
Нещодавно стало відомо, що Литва передасть Україні Вільнюську ТЕЦ, яку буде розібрано та доставлено частинами. Докладніше про це можна прочитати в нашому матеріалі.
Крім цього, литовська компанія Ignitis Group внесла 4 мільйони євро до Фонду енергетичної підтримки України. Ці кошти будуть спрямовані на закупівлю обладнання для створення 120 МВт потужностей, що дозволить поновити енергетичну інфраструктуру країни.
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