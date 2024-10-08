Литовська компанія виділила Україні 4 млн євро на зміцнення енергетики

Литовська Ignitis Group внесла 4 мільйони євро до Фонду енергетичної підтримки України. Кошти підуть на обладнання для створення 120 МВт потужностей, щоб відновити енергетичну інфраструктуру країни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу компанії.

Нові потужності дадуть змогу забезпечити електроенергією близько 420 тисяч домогосподарств, що особливо важливо на тлі майбутніх холодів і триваючих атак на енергетичні об'єкти України.

Дарюс Майкштанас, генеральний директор Ignitis Group, підкреслив, що допомога дасть змогу відновити ключові функції енергосистеми України, забезпечивши важливі життєві потреби громадян.

Фонд енергетичної підтримки України був створений для надання фінансової допомоги у відновленні критичної енергетичної інфраструктури країни. Управляється він Секретаріатом Енергетичного співтовариства у співпраці з Європейською комісією, урядами інших країн і міжнародними організаціями. Виділення коштів від Ignitis Group офіційно затвердили 8 жовтня після підписання угоди з Секретаріатом.

Через бойові дії, що тривають, деталі про об'єкти та області, які отримають допомогу, не розголошуються.

З початку війни Росії Ignitis Group активно надає підтримку Україні. Зокрема, було передано кілька партій трансформаторів, генераторів та іншого обладнання для відновлення енергомереж.