RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Литва выделила еще 13 млн евро на восстановление Украины

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Литвы одобрило выделение дополнительных 13 миллионов евро Литовскому фонду сотрудничества в целях развития и гуманитарной помощи. Эти средства пойдут на финансирование проектов по восстановлению Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Литвы.

Министр финансов Гинтаре Скайсте подчеркнула, что Литва продолжает активно поддерживать Украину в сферах образования, энергетики и других важных областях. Она также призвала международных партнеров присоединиться к этим усилиям, чтобы укрепить веру украинцев в безопасное и процветающее будущее.

С начала войны в 2022 году Литва уже направила через Фонд 24 миллиона евро на проекты восстановления Украины. Среди них - ремонт образовательных учреждений в Бородянке и Ирпене, а также разработка новых инициатив, таких как проект "Школа будущего" и программы реабилитации пострадавших от войны.

Общая сумма военной, финансовой и гуманитарной помощи, предоставленной Литвой Украине с начала войны, достигла почти 1,5 миллиарда евро.

Помощь Украине от Литвы

Страны Балтии - Литва, Латвия и Естония - продолжают оставаться одними из самых активных партнеров Украины, оказывая ей постоянную военную поддержку и содействуя интеграции в ЕС и НАТО.

Недавно стало известно, что Литва передаст Украине Вильнюсскую ТЭЦ, которая будет разобрана и доставлена по частям. Подробнее об этом можно прочитать в нашем материале.

Помимо этого литовская компания Ignitis Group внесла 4 миллиона евро в Фонд энергетической поддержки Украины. Эти средства будут направлены на закупку оборудования для создания 120 МВт мощностей, что позволит восстановить энергетическую инфраструктуру страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛитваПомощь УкраинеВойна в УкраинеВойна России против Украины