Литва выделила еще 13 млн евро на восстановление Украины

Министр финансов Гинтаре Скайсте подчеркнула, что Литва продолжает активно поддерживать Украину в сферах образования, энергетики и других важных областях. Она также призвала международных партнеров присоединиться к этим усилиям, чтобы укрепить веру украинцев в безопасное и процветающее будущее.

С начала войны в 2022 году Литва уже направила через Фонд 24 миллиона евро на проекты восстановления Украины. Среди них - ремонт образовательных учреждений в Бородянке и Ирпене, а также разработка новых инициатив, таких как проект "Школа будущего" и программы реабилитации пострадавших от войны.

Общая сумма военной, финансовой и гуманитарной помощи, предоставленной Литвой Украине с начала войны, достигла почти 1,5 миллиарда евро.