Литва виділила ще 13 млн євро для України: на що витратять гроші

Уряд Литви виділив ще 13 мільйонів євро для України. Гроші витратять на переселенців та відновлення енергетики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса.
"Сьогодні уряд Литви затвердив 13 мільйонів євро підтримки для України", - йдеться у повідомленні.
Міністр детально пояснив, на що саме будуть витрачені гроші:
Нагадаємо, що Литва надає Україні ще 2 млн євро для реконструкції енергетичного сектора, пошкодженого внаслідок російських обстрілів.
У Литві вважають, що РФ після відновлення бойової міці може розпочати нове вторгнення.
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