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Литва виділила ще 13 млн євро для України: на що витратять гроші

Фото: міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд Литви виділив ще 13 мільйонів євро для України. Гроші витратять на переселенців та відновлення енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса.

"Сьогодні уряд Литви затвердив 13 мільйонів євро підтримки для України", - йдеться у повідомленні.

Міністр детально пояснив, на що саме будуть витрачені гроші:

  • 5 млн євро до фонду Світового банку для України;
  • 4 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури України;
  • 2 мільйони євро для українських біженців війни в Молдові;
  • 2 млн євро ініціативі "Зерна з України".

Нагадаємо, що Литва надає Україні ще 2 млн євро для реконструкції енергетичного сектора, пошкодженого внаслідок російських обстрілів.

У Литві вважають, що РФ після відновлення бойової міці може розпочати нове вторгнення.

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