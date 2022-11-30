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Литва выделила еще 13 млн евро для Украины: на что потратят деньги

Фото: министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Литвы выделило еще 13 миллионов евро для Украины. Деньги потратят на переселенцев и восстановление энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.

"Сегодня правительство Литвы утвердило 13 миллионов евро поддержки для Украины", - говорится в сообщении.

Министр подробно объяснил, на что именно будут потрачены деньги:

  • 5 млн евро в фонд Всемирного банка для Украины;
  • 4 млн. евро на восстановление энергетической инфраструктуры Украины;
  • 2 миллиона евро для украинских беженцев войны в Молдове;
  • 2 млн евро инициативе "Зерна из Украины".

Напомним, что Литва предоставляет Украине еще 2 млн евро для реконструкции энергетического сектора, поврежденного в результате российских обстрелов.

В Литве считают, что РФ после возобновления боевой мощи может приступить к новому вторжению.

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