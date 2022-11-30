Литва выделила еще 13 млн евро для Украины: на что потратят деньги

Правительство Литвы выделило еще 13 миллионов евро для Украины. Деньги потратят на переселенцев и восстановление энергетики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.
"Сегодня правительство Литвы утвердило 13 миллионов евро поддержки для Украины", - говорится в сообщении.
Министр подробно объяснил, на что именно будут потрачены деньги:
Напомним, что Литва предоставляет Украине еще 2 млн евро для реконструкции энергетического сектора, поврежденного в результате российских обстрелов.
В Литве считают, что РФ после возобновления боевой мощи может приступить к новому вторжению.
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