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Литва виділила кошти на відновлення зруйнованих шкіл та садочків України

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Литви схвалив підготовлену Міністерством фінансів постанову про виділення 5 млн євро на потреби освіти України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу уряду Литви.

Литовська допомога буде спрямована на відновлення та адаптацію зруйнованих шкіл і дитячих садочків в Україні шляхом встановлення бомбосховищ та іншого обладнання для забезпечення безпеки.

Литовський внесок буде переведено на рахунок, відкритий Міністерством освіти і науки України в Національному банку України.

«В умовах війни Росії проти України, ми повинні допомогти українцям зберегти надію на майбутнє. Для цього надзвичайно важлива можливість здійснювати виховання молодого покоління навіть у воєнний час, забезпечуючи навчання дітей, попри постійний ризик авіаударів", - заявила міністр фінансів Литви Гінтаре Скайсте.

Допомога Україні від Литви

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну Литва виступає як один із найстійкіших і найактивніших союзників українського народу.

Вільнюс послідовно надає військову допомогу Україні, надаючи їй озброєння і боєприпаси, необхідні для протистояння російському агресору.

Нещодавно Литва передала Україні бронетранспортери М577.

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