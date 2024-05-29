Литва виділила кошти на відновлення зруйнованих шкіл та садочків України

Литовська допомога буде спрямована на відновлення та адаптацію зруйнованих шкіл і дитячих садочків в Україні шляхом встановлення бомбосховищ та іншого обладнання для забезпечення безпеки.

Литовський внесок буде переведено на рахунок, відкритий Міністерством освіти і науки України в Національному банку України.

«В умовах війни Росії проти України, ми повинні допомогти українцям зберегти надію на майбутнє. Для цього надзвичайно важлива можливість здійснювати виховання молодого покоління навіть у воєнний час, забезпечуючи навчання дітей, попри постійний ризик авіаударів", - заявила міністр фінансів Литви Гінтаре Скайсте.