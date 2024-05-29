Литва выделила средства на восстановление разрушенных школ и садиков Украины

Правительство Литвы одобрило подготовленное Министерством финансов постановление о выделении 5 млн евро на нужды образования Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Литвы.
Литовская помощь будет направлена на восстановление и адаптацию разрушенных школ и детских садов в Украине путем установки бомбоубежищ и другого оборудования для обеспечения безопасности.
Литовский взнос будет переведен на счет, открытый Министерством образования и науки Украины в Национальном банке Украины.
"В условиях войны России против Украины, мы должны помочь украинцам сохранить надежду на будущее. Для этого чрезвычайно важна возможность осуществлять воспитание молодого поколения даже в военное время, обеспечивая обучение детей, несмотря на постоянный риск авиаударов", - заявила министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте.
С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину Литва выступает как один из самых стойких и активных союзников украинского народа.
Вильнюс последовательно оказывает военную помощь Украине, предоставляя ей вооружение и боеприпасы, необходимые для противостояния российскому агрессору.
Не так давно Литва передала Украине бронетранспортеры М577.
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