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Литва выделила средства на восстановление разрушенных школ и садиков Украины

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Литвы одобрило подготовленное Министерством финансов постановление о выделении 5 млн евро на нужды образования Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Литвы.

Литовская помощь будет направлена на восстановление и адаптацию разрушенных школ и детских садов в Украине путем установки бомбоубежищ и другого оборудования для обеспечения безопасности.

Литовский взнос будет переведен на счет, открытый Министерством образования и науки Украины в Национальном банке Украины.

"В условиях войны России против Украины, мы должны помочь украинцам сохранить надежду на будущее. Для этого чрезвычайно важна возможность осуществлять воспитание молодого поколения даже в военное время, обеспечивая обучение детей, несмотря на постоянный риск авиаударов", - заявила министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте.

Помощь Украине от Литвы

С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину Литва выступает как один из самых стойких и активных союзников украинского народа.

Вильнюс последовательно оказывает военную помощь Украине, предоставляя ей вооружение и боеприпасы, необходимые для противостояния российскому агрессору.

Не так давно Литва передала Украине бронетранспортеры М577.

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