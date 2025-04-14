Литва виділила 10 мільйонів євро на далекобійну зброю для України,- Умєров

Литва виділила 10 мільйонів євро на виробництво далекобійного озброєння для України. Це допоможе посилити дальність українських військових можливостей на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на заяву міністра оборони України Рустема Умєрова.
Міністерство національної оборони Литви виділило 10 мільйонів євро на виробництво сучасного українського далекобійного озброєння.
Це перший транш у межах Меморандуму про взаєморозуміння, який було підписано між Києвом і Вільнюсом у грудні 2024 року.
За словами міністра оборони України Рустема Умєрова, українська зброя, виготовлена завдяки цій підтримці, вже ефективно працює на фронті - посилюючи дальність, точність і вогневу міць Сил оборони.
Україна спільно з литовськими партнерами працює над наступним етапом - ще одним траншем у 10 мільйонів євро, який дозволить розширити виробництво і ще більше зміцнити обороноздатність.
Умєров назвав таку співпрацю стратегічною інвестицією в силу України, її незалежність та безпеку всієї Європи.
"Щиро вдячний уряду і народу Литви за рішучу підтримку, стратегічне бачення та реальний внесок у нашу перемогу", - зазначив він.
Нагадаємо, у березні ми повідомляли, що Литва продовжує інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс та збирається придбати озброєння для ЗСУ на щонайменше 20 млн євро.
У середині січня міністр оборони Литви Довіле Шакалієне заявила, що Україна отримає від Литви тисячі дронів на суму в 5 млн євро.
Також раніше президент Литви Гітанас Науседа закликав надати Україні сучасне озброєння та далекобійну ударну спроможність.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.