Литва виділила 10 мільйонів євро на далекобійну зброю для України,- Умєров

Міністерство національної оборони Литви виділило 10 мільйонів євро на виробництво сучасного українського далекобійного озброєння.

Це перший транш у межах Меморандуму про взаєморозуміння, який було підписано між Києвом і Вільнюсом у грудні 2024 року.

За словами міністра оборони України Рустема Умєрова, українська зброя, виготовлена завдяки цій підтримці, вже ефективно працює на фронті - посилюючи дальність, точність і вогневу міць Сил оборони.

Україна спільно з литовськими партнерами працює над наступним етапом - ще одним траншем у 10 мільйонів євро, який дозволить розширити виробництво і ще більше зміцнити обороноздатність.

Умєров назвав таку співпрацю стратегічною інвестицією в силу України, її незалежність та безпеку всієї Європи.

"Щиро вдячний уряду і народу Литви за рішучу підтримку, стратегічне бачення та реальний внесок у нашу перемогу", - зазначив він.