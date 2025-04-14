RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Литва выделила 10 миллионов евро на дальнобойное оружие для Украины,- Умеров

Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Литва выделила 10 миллионов евро на производство дальнобойного вооружения для Украины. Это поможет усилить дальность украинских военных возможностей на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова.

Министерство национальной обороны Литвы выделило 10 миллионов евро на производство современного украинского дальнобойного вооружения.

Это первый транш в рамках Меморандума о взаимопонимании, который был подписан между Киевом и Вильнюсом в декабре 2024 года.

По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, украинское оружие, изготовленное благодаря этой поддержке, уже эффективно работает на фронте - усиливая дальность, точность и огневую мощь Сил обороны.

Украина совместно с литовскими партнерами работает над следующим этапом - еще одним траншем в 10 миллионов евро, который позволит расширить производство и еще больше укрепить обороноспособность.

Умеров назвал такое сотрудничество стратегической инвестицией в силу Украины, ее независимость и безопасность всей Европы.

"Искренне благодарен правительству и народу Литвы за решительную поддержку, стратегическое видение и реальный вклад в нашу победу", - отметил он.

Помощь Украине от Литвы

Напомним, в марте мы сообщали, что Литва продолжает инвестировать в украинский оборонно-промышленный комплекс и собирается приобрести вооружение для ВСУ на минимум 20 млн евро.

В середине января министр обороны Литвы Довиле Шакалиене заявила, что Украина получит от Литвы тысячи дронов на сумму в 5 млн евро.

Также ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал предоставить Украине современное вооружение и дальнобойную ударную способность.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛитваВойна в Украине