Литва ухвалила резолюцію про запрошення України до НАТО

Сейм Литви ухвалив резолюцію до літнього саміту НАТО у Вільнюсі. Вона включає офіційне запрошення Україні приєднатися до альянсу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу парламенту Литви.
У документі йдеться про те, що на саміті НАТО у Вільнюсі необхідно запросити Україну приєднатися до НАТО, а підписати протоколи про членство та запустити процес ратифікації, коли це дозволять умови.
Литовські парламентарі вважають, що такий крок буде стратегічним рішення НАТО у прагненні миру в Україні та Європі.
"голова парламентського комітету у закордонних справах Жигімантас Павільоніс.
Також резолюція наголошує необхідність посилити оборону у Балтійському регіоні, збільшити кількість війська НАТО у Литві до рівня бригади і покращити протиповітряну оборону країни.
Зазначимо, що саміт країн НАТО пройде у Вільнюсі 11-12 липня. Литва вперше прийматиме 40 делегацій з країн-членів та партнерів альянсу.
Нагадаємо, нещодавно видання The Wall Street Journal повідомило, що питання членства України в НАТО знято з порядку денного, а партнери шукають "втішну нагороду" для Києва.
Генсек НАТО наголошує, що позиція альянсу щодо України не змінилася, проте без перемоги у війні питання членства не матиме значення.
Водночас президент України Володимир Зеленський заявляє, що наша країна буде безкомпромісною на шляху до членства в НАТО.
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