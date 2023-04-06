Литва ухвалила резолюцію про запрошення України до НАТО

У документі йдеться про те, що на саміті НАТО у Вільнюсі необхідно запросити Україну приєднатися до НАТО, а підписати протоколи про членство та запустити процес ратифікації, коли це дозволять умови.

Литовські парламентарі вважають, що такий крок буде стратегічним рішення НАТО у прагненні миру в Україні та Європі.

"голова парламентського комітету у закордонних справах Жигімантас Павільоніс.

Також резолюція наголошує необхідність посилити оборону у Балтійському регіоні, збільшити кількість війська НАТО у Литві до рівня бригади і покращити протиповітряну оборону країни.

Зазначимо, що саміт країн НАТО пройде у Вільнюсі 11-12 липня. Литва вперше прийматиме 40 делегацій з країн-членів та партнерів альянсу.

Що кажуть в НАТО про членство України

Нагадаємо, нещодавно видання The Wall Street Journal повідомило, що питання членства України в НАТО знято з порядку денного, а партнери шукають "втішну нагороду" для Києва.

Генсек НАТО наголошує, що позиція альянсу щодо України не змінилася, проте без перемоги у війні питання членства не матиме значення.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявляє, що наша країна буде безкомпромісною на шляху до членства в НАТО.