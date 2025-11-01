Литва та Росія обговорюють продовження угоди про транзит газу з Калінінграда

Литовський оператор газотранспортної системи Amber Grid та російський "Газпром" ведуть переговори про продовження угоди, яка дозволяє транзит російського газу через територію Литви до Калінінграда.

За інформацією видання, сторони можуть домовитися про коротший термін дії нового контракту та вищу вартість послуг.

Про переговори поінформовано Європейську Комісію, адже рішення щодо продовження транзиту має ухвалюватися за участю інституцій ЄС, а не лише у двосторонньому форматі.

Нинішня десятирічна угода з "Газпромом", укладена наприкінці 2015 року, спливає в грудні 2025 року. Попередній договір діяв із 1999-го.

Президент Литви Гітанас Науседа раніше заявляв, що не бачить причин, чому контракт не можна було б продовжити, якщо це буде вигідно для Вільнюса. За його словами, Литва готова забезпечити транзит газу до російського ексклаву, але на умовах, які відповідають її інтересам і європейським нормам.

Міністр енергетики Жигімантас Вайчюнас зазначав, що Литва отримує від транзиту до 20 мільйонів євро щороку, тоді як за даними LRT, середній дохід становить близько 12 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Литва повністю припинила імпорт російського газу у квітні 2022 року, залишивши лише транзит до Калінінградської області. Газ постачається з Білорусі через литовську територію.