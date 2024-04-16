Литва та Rheinmetall підписали угоду про будівництво заводу з виробництва боєприпасів

Міністр економіки Литви Аушріне Армонайте заявила, що завод стане однією з найбільших інвестицій, зроблених у балтійській країні. Тепер будуть вестися переговори про укладення детальної інвестиційної угоди.

"Ми залучаємо інвестиції, які принесуть прибуток і допоможуть нам забезпечити самостійність у закупівлях озброєнь", - заявила вона.