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Литва та Rheinmetall підписали угоду про будівництво заводу з виробництва боєприпасів

Фото: міністр економіки Литви Аушріні Армонайте (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Литва підписала протокол про наміри з німецькою компанією Rheinmetall про будівництво заводу з виробництва боєприпасів у балтійській країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністр економіки Литви Аушріне Армонайте заявила, що завод стане однією з найбільших інвестицій, зроблених у балтійській країні. Тепер будуть вестися переговори про укладення детальної інвестиційної угоди.

"Ми залучаємо інвестиції, які принесуть прибуток і допоможуть нам забезпечити самостійність у закупівлях озброєнь", - заявила вона.

Угода Литви з Rheinmetall

Раніше Сейм Литви підтримав поправки до законодавства, щодозволить великим оборонним компаніям швидше розпочати розробку проектів у Литві.

Міністр економіки та інновацій Литви Аушріне Армонайте заявляла, що поправки до закону, які полегшать входження Rheinmetall, зроблять Литву однією з найсприятливіших для оборонної промисловості.

Раніше Rheinmetall оголосив про плани будівництва у Литві заводу з виробництва 155-міліметрових артилерійських боєприпасів.

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Литва