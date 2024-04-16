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Литва и Rheinmetall подписали соглашение о строительстве завода по производству боеприпасов

Фото: министр экономики Литвы Аушрине Армонайте (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Литва подписала протокол о намерениях с немецкой компанией Rheinmetall о строительстве завода по производству боеприпасов в балтийской стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министр экономики Литвы Аушрине Армонайте заявила, что завод станет одной из крупнейших инвестиций, сделанных в балтийской стране. Теперь будут вестись переговоры о заключении подробного инвестиционного соглашения.

"Мы привлекаем инвестиции, которые принесут прибыль и помогут нам обеспечить самостоятельность в закупках вооружений", - заявила она.

Соглашение Литвы с Rheinmetall

Ранее Сейм Литвы поддержал поправки к законодательству, которые позволят крупным оборонным компаниям быстрее начать разработку проектов в Литве.

Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте заявляла, что поправки к закону, которые облегчат вхождение Rheinmetall, сделают Литву одной из самых благоприятных для оборонной промышленности.

Ранее Rheinmetall объявил о планах строительства в Литве завода по производству 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов.

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Литва