Литва и Rheinmetall подписали соглашение о строительстве завода по производству боеприпасов

Министр экономики Литвы Аушрине Армонайте заявила, что завод станет одной из крупнейших инвестиций, сделанных в балтийской стране. Теперь будут вестись переговоры о заключении подробного инвестиционного соглашения.

"Мы привлекаем инвестиции, которые принесут прибыль и помогут нам обеспечить самостоятельность в закупках вооружений", - заявила она.