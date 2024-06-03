Литва та Rheinmetall підписали контракт на будівництво заводу з виготовлення зброї

"Створення заводу Rheinmetall у Литві є дуже важливим кроком на шляху до задоволення нагальних потреб нашої країни у сфері оборони та безпеки. Це допоможе нам забезпечити безперебійний доступ до необхідного озброєння та боєприпасів, оскільки ми самі вироблятимемо продукцію, необхідну для європейської оборони", - заявила міністр економіки та інновацій Аушріне Армонайте.

За її словами, інвестиції у розмірі понад 180 мільйонів євро також дозволять створити щонайменше 150 нових робочих місць на новому заводі.

Очікується, що місце розташування інвестиційного проєкту буде оголошено найближчими тижнями. Крім того, завод вироблятиме десятки тисяч боєприпасів на рік.