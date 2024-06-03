Литва и Rheinmetall подписали контракт на строительство завода по изготовлению оружия

Литва подписала контракт с гигантом военной промышленности Rheinmetall по строительству завода по изготовлению оружия в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Литвы.
"Создание завода Rheinmetall в Литве является очень важным шагом на пути к удовлетворению насущных потребностей нашей страны в сфере обороны и безопасности. Это поможет нам обеспечить бесперебойный доступ к необходимому вооружению и боеприпасам, поскольку мы сами будем производить продукцию, необходимую для европейской обороны", - заявила министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.
По ее словам, инвестиции в размере более 180 миллионов евро также позволят создать не менее 150 новых рабочих мест на новом заводе.
Ожидается, что местоположение инвестиционного проекта будет объявлено в ближайшие недели. Кроме того, завод будет производить десятки тысяч боеприпасов в год.
В апреле Сейм Литвы одобрил изменения в законодательство, которые ускорят процесс реализации оборонных проектов на территории страны. Этот шаг делается с целью облегчения входа на рынок для таких компаний, как немецкий концерн Rheinmetall.
Rheinmetall уже объявил о планах строительства в Литве завода по производству 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов. Ожидается, что завод станет одним из крупнейших инвестиционных проектов в истории Литвы и существенно укрепит обороноспособность страны.
Строительство завода планируется начать уже в ближайшее время. Ожидается, что он приступит к работе в конце 2025 года и будет производить десятки тысяч боеприпасов в год.
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