Литва и Rheinmetall подписали контракт на строительство завода по изготовлению оружия

"Создание завода Rheinmetall в Литве является очень важным шагом на пути к удовлетворению насущных потребностей нашей страны в сфере обороны и безопасности. Это поможет нам обеспечить бесперебойный доступ к необходимому вооружению и боеприпасам, поскольку мы сами будем производить продукцию, необходимую для европейской обороны", - заявила министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

По ее словам, инвестиции в размере более 180 миллионов евро также позволят создать не менее 150 новых рабочих мест на новом заводе.

Ожидается, что местоположение инвестиционного проекта будет объявлено в ближайшие недели. Кроме того, завод будет производить десятки тысяч боеприпасов в год.