Литва та Польща вважають, що "вагнерівці" можуть чинити провокації на кордоні НАТО

Як заявив Моравецький, "вагнерівці" у Білорусі є небезпечними, так як можуть дестабілізувати ситуацію на східному кордоні НАТО. Раніше він заявляв, що понад 100 найманців вже рушили до стратегічної ділянки польської території, яка знаходиться між Білоруссю та російським анклавом Калінінград.

"Сьогодні кордони Польщі та кордони Литви - це кордони вільного світу, які зупиняють тиск деспотизму зі сходу. На наших кордонах - кордонах Литви, кордонах Польщі - припинено різноманітні гібридні атаки, які тривають уже два роки", - сказав Моравецький.

Він вважає, що присутність "вагнерівців" в Білорусі є способом для Росії "перевірити реакцію Польщі та наших союзників".

Водночас Науседа розповів, що обидва лідери провели "продуктивну зустріч" у Сувалкському коридорі, "щоб обговорити ситуацію з безпекою на наших кордонах".

"Присутність найманців ПВК "Вагнера" в Білорусі є додатковим фактором ризику для безпеки для Литви та Польщі та союзників по НАТО. Ми залишаємося пильними та готовими до будь-якого можливого сценарію", - вважає він.

"Вагнерівці" у Білорусі

Після невдалого заколоту ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина частина його бойовиків прибула до Білорусі. Вони розташовуються у наметовому містечку.

Зараз там перебуває понад 3,5 тисячі "вагнерівців". 20 липня стало відомо, що білоруські спецназівці та найманці проведуть спільні навчання.

Українські прикордонники наголошують, що поки бойовики у Білорусі не становить загрози для України, але не виключаються провокації.

Нещодавно прем'єр Польщі заявив, що РФ та Білорусь направили до Сувальського коридору сотню бойовиків "Вагнера". Ця територія з’єднує Польщу з Литвою та іншими балтійськими країнами, а також відокремлює Калінінградську область Росії від Білорусі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.