Литва хоче спростити обмін водійських прав для українців

Громадяни України відтепер зможуть не складати у Литві теоретичний і практичний іспити при зміні прав водія категорії B з українських на місцеві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Литви .

"Ми всіма силами підтримуємо Україну та допомагаємо українцям, які приїхали до Литви, тому прагнемо якомога швидше підписати нову двосторонню угоду, яка дозволить громадянам України в Литві міняти водійські права без іспитів. Те саме стосуватиметься громадян Литви в Україні", - підкреслила Щаєвієне.

Наразі остаточний проєкт угоди, за словами заступника міністра внутрішніх справ Сігіти Щаєвієне, перебуває на узгодженні в українських інституціях, його підписання очікується найближчим часом.

Нещодавно повідомлялось, що литовські прикордонники не пропустили в країну вагони з російською військовою символікою. Потяги прямували з РФ до Білорусі.

Нагадаємо, що у Литві обговорюють можливість заборони на в'їзд за візами громадянам Білорусі.

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