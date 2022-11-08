RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Литва намерена упростить обмен водительских прав для украинцев

Фото: Литва теперь обменивает украинские водительские права на местные без экзаменов (facebook.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Граждане Украины теперь смогут не сдавать в Литве теоретический и практический экзамены при обмене водительских прав категории B с украинских на местные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Литвы.

Окончательный проект соглашения, по словам заместителя министра внутренних дел Сигиты Щаевиене, находится на согласовании в украинских институтах, его подписание ожидается в ближайшее время.

"Мы всеми силами поддерживаем Украину и помогаем украинцам, приехавшим в Литву, поэтому стремимся как можно быстрее подписать новое двустороннее соглашение, которое позволит гражданам Украины в Литве менять водительские права без экзаменов. То же касается граждан Литвы в Украине", - подчеркнула Щаевиене.

Недавно сообщалось, что литовские пограничники не пропустили в страну вагоны с российской военной символикой. Поезда следовали из РФ в Беларусь.

Напомним, что в Литве обсуждается возможность запрета на въезд по визам гражданам Беларуси.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дия Сити