Литва намерена упростить обмен водительских прав для украинцев

Граждане Украины теперь смогут не сдавать в Литве теоретический и практический экзамены при обмене водительских прав категории B с украинских на местные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Литвы.
Окончательный проект соглашения, по словам заместителя министра внутренних дел Сигиты Щаевиене, находится на согласовании в украинских институтах, его подписание ожидается в ближайшее время.
"Мы всеми силами поддерживаем Украину и помогаем украинцам, приехавшим в Литву, поэтому стремимся как можно быстрее подписать новое двустороннее соглашение, которое позволит гражданам Украины в Литве менять водительские права без экзаменов. То же касается граждан Литвы в Украине", - подчеркнула Щаевиене.
Недавно сообщалось, что литовские пограничники не пропустили в страну вагоны с российской военной символикой. Поезда следовали из РФ в Беларусь.
Напомним, что в Литве обсуждается возможность запрета на въезд по визам гражданам Беларуси.
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