ru ua
Сб, 20 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Литва создала военную базу на границе для защиты от наплыва нелегалов из Беларуси

Новина українською →
Суббота 20 ноября 2021 12:42
Литва создала военную базу на границе для защиты от наплыва нелегалов из Беларуси Фото: Литва создала передовую оперативную базу НАТО (kariuomene.lt)
Автор: Александр Белоус

Вооруженные силы Литвы создали передовую оперативную базу НАТО в 6 км от границы с Гродненской областью Беларуси. База нужна для помощи пограничникам, поскольку десятки мигрантов из Беларуси каждый день пытаются попасть в Литву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Вооруженных сил Литвы.

База оперативного реагирования была организована на территории промышленной зоны в Друскининкае. Там установили теплые палатки, сделали столовую, санитарную зону, провели электричество и разместили военную технику.

Передовая оперативная база НАТО (FOB) - это инфраструктура, устанавливаемая во время различных операций и миссий, обычно расположенная недалеко от объекта. На таких базах планируются операции, солдаты живут, отдыхают и тренируются, а также выезжают на места боевых действий.

На базе в Друскининкае военнослужащие подразделений тыла Вооруженных сил Литвы установили всю обычную инфраструктуру: отапливаемые палатки, столовую, санитарные зоны, технические автостоянки, столовую, обеспечили электроснабжение, освещение и другие необходимые услуги для постоянного проживания.

Подробнее о ситуации на границах с Беларусью читайте в материале РБК-Украина "Кризис мигрантов. Сможет ли Лукашенко расколоть Европу".

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Литва
NEWS
Осталось мало времени, чтобы помешать России: NY Times об угрозе вторжения в Украину
Осталось мало времени, чтобы помешать России: NY Times об угрозе вторжения в Украину
DAILY
Заложники транзита. Что грозит Украине, если Россия прекратит поставки газа по ГТС в Европу
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Заложники транзита. Что грозит Украине, если Россия прекратит поставки газа по ГТС в Европу