Литва створила військову базу на кордоні для захисту від напливу нелегалів з Білорусі
Збройні сили Литви створили передову оперативну базу НАТО в 6 км від кордону з Гродненською областю Білорусі. База потрібна для допомоги прикордонникам, оскільки десятки мігрантів з Білорусі щодня намагаються потрапити до Литви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Збройних сил Литви.
База оперативного реагування була організована на території промислової зони в Друскінінкаї. Там встановили теплі намети, зробили їдальню, санітарну зону, провели електрику і розмістили військову техніку.
Передова Оперативна база НАТО (FOB) - це інфраструктура, що встановлюється під час різних операцій і місій, зазвичай розташована недалеко від об'єкта. На таких базах плануються операції, солдати живуть, відпочивають і тренуються, а також виїжджають на місця бойових дій.
На базі в Друскінінкаї військовослужбовці підрозділів тилу Збройних сил Литви встановили всю звичайну інфраструктуру: опалювальні намети, їдальню, санітарні зони, технічні автостоянки, їдальню, забезпечили електропостачання, освітлення та інші необхідні послуги для постійного проживання.
Детальніше про ситуацію на кордонах з Білоруссю читайте в матеріалі РБК-Україна "Криза мігрантів. Чи зможе Лукашенко розколоти Європу".