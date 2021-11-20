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Литва створила військову базу на кордоні для захисту від напливу нелегалів з Білорусі

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Субота 20 листопада 2021 12:42
Литва створила військову базу на кордоні для захисту від напливу нелегалів з Білорусі Фото: Литва створила передову оперативну базу НАТО (kariuomene.lt)
Автор: Олександр Білоус

Збройні сили Литви створили передову оперативну базу НАТО в 6 км від кордону з Гродненською областю Білорусі. База потрібна для допомоги прикордонникам, оскільки десятки мігрантів з Білорусі щодня намагаються потрапити до Литви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Збройних сил Литви.

База оперативного реагування була організована на території промислової зони в Друскінінкаї. Там встановили теплі намети, зробили їдальню, санітарну зону, провели електрику і розмістили військову техніку.

Передова Оперативна база НАТО (FOB) - це інфраструктура, що встановлюється під час різних операцій і місій, зазвичай розташована недалеко від об'єкта. На таких базах плануються операції, солдати живуть, відпочивають і тренуються, а також виїжджають на місця бойових дій.

На базі в Друскінінкаї військовослужбовці підрозділів тилу Збройних сил Литви встановили всю звичайну інфраструктуру: опалювальні намети, їдальню, санітарні зони, технічні автостоянки, їдальню, забезпечили електропостачання, освітлення та інші необхідні послуги для постійного проживання.

Детальніше про ситуацію на кордонах з Білоруссю читайте в матеріалі РБК-Україна "Криза мігрантів. Чи зможе Лукашенко розколоти Європу".

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