Литва не смогла оспорить поражение от сборной Германии на Евробаскете-2022: детали скандала

ФИБА объявила окончательный вердикт относительно итога поединка литовцев и немцев. Результат матча останется без изменений.

Сборная Литвы опротестовала поражение из-за судейской ошибки. В третьей четверти поединка арбитры присудили балтийцам два штрафных броска вместо трех. Наставник сборной Германии получил технический фол, а в мгновение до этого его подопечные сфолили против Валанчюнаса.

Правила ФИБА четко урегулировали подобные ситуации. Согласно им, сначала пробивается штрафной за технический фол, затем – два штрафных за пробивное нарушение правил. Литовцам же дали исполнить только два последних.

Протест, правда, был отклонен по формальной причине – литовцы подали его после установленных 60 минут с момента финального свистка. В то же время, в ФИБА добавили, что даже без отклонения от временных рамок протест не был бы поддержан, поскольку указанные причины не позволяют его принять.