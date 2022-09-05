Литва не смогла оспорить поражение от сборной Германии на Евробаскете-2022: детали скандала

Международная федерация баскетбола (ФИБА) отклонила протест литовской сборной на исходе матча группового этапа чемпионата Европы против Германии (107:109 ОТ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter FIBA Media.
ФИБА объявила окончательный вердикт относительно итога поединка литовцев и немцев. Результат матча останется без изменений.
Сборная Литвы опротестовала поражение из-за судейской ошибки. В третьей четверти поединка арбитры присудили балтийцам два штрафных броска вместо трех. Наставник сборной Германии получил технический фол, а в мгновение до этого его подопечные сфолили против Валанчюнаса.
Правила ФИБА четко урегулировали подобные ситуации. Согласно им, сначала пробивается штрафной за технический фол, затем – два штрафных за пробивное нарушение правил. Литовцам же дали исполнить только два последних.
Протест, правда, был отклонен по формальной причине – литовцы подали его после установленных 60 минут с момента финального свистка. В то же время, в ФИБА добавили, что даже без отклонения от временных рамок протест не был бы поддержан, поскольку указанные причины не позволяют его принять.
Напомним, что баскетбольная сборная Украины одолела Эстонию во 2-м туре Евробаскета.
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