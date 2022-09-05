Литва не змогла оскаржити поразку від збірної Німеччини на Євробаскеті-2022: деталі скандалу

ФІБА оголосила остаточний вердикт щодо підсумку двобою литовців і німців. Результат поєдинку залишиться без змін.

Збірна Литви опротестувала поразку через суддівську помилку. У третій чверті поєдинку арбітри присудили балтійцям два штрафних кидка замість трьох. Керманич збірної Німеччини отримав технічний фол, а за мить до цього його підопічні сфолили проти Валанчюнаса.

Правила ФІБА чітко врегульовують такі ситуації. За їхньою буквою, спершу пробивається штрафний за технічний фол, потім – два штрафних за пробивне порушення правил. Натомість литовцям дали виконати лише два останніх.

Протест, щоправда, відхилили з формальної причини – литовці подали його після встановлених 60 хвилин із моменту фінального свистка. Водночас у ФІБА додали, що навіть без відхилення від часових рамок протест не був би підтриманий, оскільки вказані причини не дозволяють його прийняти.