RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Литва не змогла оскаржити поразку від збірної Німеччини на Євробаскеті-2022: деталі скандалу

Фото: Арнас Буткевічюс і Рокас Йокубайтіс шоковані несправедливістю (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) відхилила протест литовської збірної на результат матчу групового етапу чемпіонату Європи проти Німеччини (107:109 ОТ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter FIBA Media.

ФІБА оголосила остаточний вердикт щодо підсумку двобою литовців і німців. Результат поєдинку залишиться без змін.

Збірна Литви опротестувала поразку через суддівську помилку. У третій чверті поєдинку арбітри присудили балтійцям два штрафних кидка замість трьох. Керманич збірної Німеччини отримав технічний фол, а за мить до цього його підопічні сфолили проти Валанчюнаса.

Правила ФІБА чітко врегульовують такі ситуації. За їхньою буквою, спершу пробивається штрафний за технічний фол, потім – два штрафних за пробивне порушення правил. Натомість литовцям дали виконати лише два останніх.

Протест, щоправда, відхилили з формальної причини – литовці подали його після встановлених 60 хвилин із моменту фінального свистка. Водночас у ФІБА додали, що навіть без відхилення від часових рамок протест не був би підтриманий, оскільки вказані причини не дозволяють його прийняти.

Нагадаємо, що баскетбольна збірна України здолала Естонію у 2-му турі Євробаскету.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БаскетболЧемпіонат Європи