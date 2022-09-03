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Украина добыла вторую победу на Евробаскете-2022

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Милан, Суббота 03 сентября 2022 20:45
Украина добыла вторую победу на Евробаскете-2022 Фото: украинская сборная обыграла Эстонию (facebook.com/UkrBasket)
Автор: Илона Свиридова

Украина после уверенного старта на Евробаскете-2022 добыла вторую победу подряд. На этот раз минимально обыграли команду Эстонии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Поединок завершился с минимальным счетом 74:73, причем Украина буквально вырвала победу в последней четверти. Примечательно, что команда на протяжении всего матча уступала Эстонии и вышла вперед только за минуту до конца, когда и был заброшен победный мяч.

Эстония - Украина - 73:74 (21:15, 14:16, 26:23, 12:18)

Второй раз подряд лучшим игроком стал Святослав Михайлюк, который провел на паркете более 33 минут и набрал 18 очков (2 из 5 трехочковых), 4 подбора и 2 передачи.

После двух туров Украина лидирует в своей группе.

Напомним, в стартовом матче украинские баскетболисты уверенно обыграли команду Великобритании со счетом 90:61.

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