Украина добыла вторую победу на Евробаскете-2022

Украина после уверенного старта на Евробаскете-2022 добыла вторую победу подряд. На этот раз минимально обыграли команду Эстонии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Поединок завершился с минимальным счетом 74:73, причем Украина буквально вырвала победу в последней четверти. Примечательно, что команда на протяжении всего матча уступала Эстонии и вышла вперед только за минуту до конца, когда и был заброшен победный мяч.

Эстония - Украина - 73:74 (21:15, 14:16, 26:23, 12:18)

Второй раз подряд лучшим игроком стал Святослав Михайлюк, который провел на паркете более 33 минут и набрал 18 очков (2 из 5 трехочковых), 4 подбора и 2 передачи.

После двух туров Украина лидирует в своей группе.